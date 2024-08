Autor de gol contra o CRB, Aylon confirma fase artilheira no Ceará; veja números

Aylon, atacante do Ceará, marcou mais um gol com a camisa do Vovô na noite desta quarta-feira (21), contra o CRB, pela Série B do Brasileirão. O Alvinegro venceu a partida por 2 a 0, jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé.

O camisa 11 do Ceará atingiu uma marca expressiva: marcou o quinto gol nas últimas seis partidas com a camisa alvinegra. Ele balançou as redes contra Botafogo-PB, América-MG, Goiás, Mirassol e CRB.

O jogador de 32 anos chegou em Porangabuçu nesta temporada e já entrou em campo em 37 oportunidades. Ele marcou dez gols e duas assistências.