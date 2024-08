Palmeiras x Botafogo: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Botafogo, pelas Oitavas de Final da Copa Libertadores de 2024. A partida será no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Na partida de ida, o Glorioso venceu por 2 a 1, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Assim, o Bota joga por um empate. Se o Verdão vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Vitória por dois gols do Verdão, o classifica diretamente.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: TV Globo, ESPN e Disney+.

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras

Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga e Lázaro; Estêvão, Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Palmeiras x Botafogo | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Copa Libertadores

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Data: 21/08/2024

Horário: 21h30 (de Brasília)