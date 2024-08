CRB-AL x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara o CRB-AL, nesta quarta-feira (21), às 20h, pela 22ª rodada da Série B. O Alvinegro busca retomar o caminho das vitórias na competição depois de dois resultados negativos e, para isso, volta a enfrentar o time alagoano, que também vem de derrotas, na temporada. O confronto acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

O Alvinegro chega para o confronto depois de perder por 2 a 1 para o Mirassol, na Arena Castelão. Na ocasião, o time de Léo Condé finalizou 34 vezes, mas não conseguiu resultado melhor e frustrou os mais de 40 mil alvinegros no estádio. Antes disso, a equipe foi derrotada pelo mesmo placar para o Goiás, fora de casa. O Vozão somou 29 pontos, com oito vitórias, cinco empates e oito derrotas até aqui na competição.

O time regatiano vive nova oscilação na temporada e vem numa sequência de sete jogos sem vitória, sendo quatro derrotas e três empates. O recorte contempla partidas da Série B e da Copa do Brasil, até ser eliminado pelo Atlético-MG no início de agosto. Pela segundona, o time de Daniel Paulista perdeu para Novorizontino por 1 a 0 e, mais recente, por 2 a 0 para o Amazonas, fora de casa.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXA E RETORNOS NO VOZÃO

Depois de ser expulso no final da partida contra o Mirassol, Matheus Felipe cumpre suspensão automática diante do CRB. Com isso, Ramon Menezes deve ganhar mais uma oportunidade na defesa do Ceará hoje a noite. Além do zagueiro de fora, Léo Condé ainda não conta com Lourenço, meio-campista segue no departamento médico com luxação no ombro direito.

Outros atletas que seguem na capital cearense tratando lesões são o zagueiro Gabriel Lacerda, que passará por cirurgia no menisco do joelho direito e Facundo Barceló que está no período de transição dos treinos depois de sofrer com dores no músculo adutor da coxa.

Para o compromisso desta quarta-feira, o treinador alvinegro relacionou 22 jogadores. A novidade fica por conta do retorno de David Ricardo, que cumpriu suspensão contra o time paulista no último final de semana. A lista conta com os cinco reforços que chegaram nesta janela de transferências: João Pedro (zagueiro), Eric (lateral-esquerdo), Andrey (volante), Talisson e Lucas Rian (atacantes).

BUSCA PELO EQUILÍBRIO

Até o confronto diante do CRB, Léo Condé contou com três dias de preparação, com dois treinos na capital cearense e outro no CT do CSA, já em Alagoas. O comandante alvinegro vive sina de equilibrar defesa e ataque do Vozão, que segue descompassado desde o começo do ano.

O Vozão divide com o Santos a marca de ter o melhor ataque da competição com 33 gols feitos cada até aqui. A estrela tem brilhado para os atacantes do time de Porangabuçu, principalmente Aylon e Erick Pulga. O primeiro vem numa sequência de quatro gols nos últimos cinco jogos e já ocupa a vice-artilharia da equipe na segundona, com cinco tentos feitos, mesma quantidade de Saulo Mineiro.

A ponta da artilharia do vovô ainda segue com Erick Pulga, tanto na Série B, com 6 gols marcados, e na temporada toda, com 15 feitos até aqui. O camisa 16 é o líder em participações diretas em gols do time no ano, ao somar três passes para gol.

Apesar do ataque eficiente, o sistema defensivo vem deixando a desejar aos torcedores e ao comando técnico de Condé. O Ceará tem a quarta pior defesa com 28 gols sofridos em 21 partidas na Série B, uma média de 1,4 gol por jogo. Quando o recorte é feito apenas nos oito jogos sob comando de Condé, o vovô só saiu de campo sem ser vazado diante do Avaí, na Ressacada.

Em 8 jogos até aqui, o Vozão tomou 11 gols quando entrou em campo sob comando do atual treinador. Os desfalques por suspensão são problemas recorrentes no time. Contra o Mirassol, David Ricardo ficou fora, enquanto diante do CRB é a vez de Matheus Felipe não estar à disposição.

COMO CHEGA O GALO?

O adversário do Vozão terminou a última rodada próximo da zona de rebaixamento. Pela Série B, o CRB vem de cinco jogos sem vitória, com três derrotas e dois empates. A última vez que saiu de campo vencedor foi contra o Ituano, por 1 a 0, pela 16ª rodada, no dia 20 de julho.

O time regatiano tem 24 pontos somados em 20 partidas com 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas até aqui. A campanha na Série B dividiu atenções no primeiro semestre com a Copa do Nordeste, com o vice-campeonato, e a chegada até as oitavas da Copa do Brasil.

O destaque regatiano é o experiente atacante Anselmo Ramon, vice-artilheiro da segundona, com oito gols marcados. Quando o recorte feito é de toda temporada, o camisa 9 já soma 21 tentos em 45 partidas, o que o deixa como um dos principais centroavantes do país.

Para encarar o Ceará, o CRB não contará com o volante João Pedro, que cumpre suspensão automática. Porém, o time tem a expectativa dos retornos de dois titulares: lateral-direito Hereda e o meia-atacante cearense Gegê. Este último é cearense de Mombaça e é um dos destaques no ano, com 8 gols e 5 assistências em 43 partidas.

O time está sob comando de Daniel Paulista que está em sua terceira temporada na equipe. Com 42 anos, o treinador foi campeão alagoano neste ano. Ele retornou em maio de 2023, depois de ser demitido em novembro de 2022.

REENCONTRO DOS TIMES

Pelo primeiro turno da segundona, Ceará e CRB ficaram no empate em 2 a 2, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Além do duelo pela Série B, os times se enfrentaram em outras duas ocasiões pela 3ª fase da Copa do Brasil também no primeiro semestre do ano. Nos dois jogos, os alagoanos venceram pelo placar de 1 a 0 e avançaram para as oitavas da competição.

O jejum de vitórias do alvinegro contra o time regatiano já dura quatro anos. Neste recorte mais recente foram sete partidas entre os adversários, com quatro vitórias do CRB e três empates, em competições da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B.

A última vez que o Ceará saiu de campo com vitória sobre os alagoanos foi em 22 de julho de 2020, por 2 a 1, pelo Nordestão daquele ano. Vina e Bergson marcaram os gols do triunfo preto e branco, enquanto João Carlos descontou para o CRB.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB-AL: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Léo Pereira, Kleiton e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca e Lucas Mugni; Lucas Rian, Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | CRB-AL X CEARÁ

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió- AL

Data: 21/08/24 (quarta-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)