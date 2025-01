Fortaleza faz último treino antes de pré-temporada nos Estados Unidos nesta sexta (10); veja programação

O Fortaleza anunciou a programação desta sexta-feira (10). Com a reapresentação para a pré-temporada, jogadores e comissão técnica vão realizar treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos. Depois, o grupo segue viagem para os Estados Unidos, onde vai disputar a Orlando Cup.

As atividades serão realizadas pela manhã. No início da noite, atletas, comissão, staff e membros da diretoria seguem viagem para os Estados Unidos em voo às 17h30, do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

A delegação desembarca na manhã do dia seguinte, no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. O Tricolor do Pici vai enfrentar o Chicago Fire e o Miami United, equipes norte-americanas, no torneio amistoso.