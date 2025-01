Fortaleza fará apresentação oficial de David Luiz no PV, antes de jogo contra o Moto

O Fortaleza anunciou que fará a apresentação oficial do zagueiro David Luiz para os torcedores na noite desta quinta-feira (23), no estádio Presidente Vargas (PV), antes da partida contra o Moto Club, pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2025.

“Hoje vai ter futebol e um encontro muito especial que vai ser um show no PV. Apresentação oficial de David Luiz para a torcida antes da partida”, disse o clube através de uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais.

Legenda: Marcelo Boeck e David Luiz na sede do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na postagem, o Fortaleza pediu para que os torcedores entrem cedo no estádio para participar da apresentação oficial do novo zagueiro do Tricolor do Pici. Embora regularizado no BID, David Luiz não deve ser relacionado para esta partida.

David Luiz, de 37 anos, assinou contrato com o Fortaleza válido por duas temporadas, com a opção de renovação por mais uma temporada. O jogador estava livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Flamengo.