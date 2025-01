David Luiz é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

O zagueiro David Luiz foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira (21). Com isso, o jogador de 37 anos está liberado, do ponto de vista burocrático, para fazer sua estreia pelo Fortaleza.

Apesar da regularização, é pouco provável que o zagueiro seja relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida desta quinta-feira (23), contra o Moto Club, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.

Legenda: David Luiz e Alex Santiago no aeroporto, na chegada do jogador em Fortaleza Foto: Viktor Araújo/FEC

Além de David Luiz, outros dois reforços foram regularizados no BID: o goleiro Brenno, meio-campista Pol Fernández e o lateral Diogo Barbosa. A expectativa é que os dois sejam relacionados e estejam à disposição no jogo contra o Moto Club.

O Fortaleza retornou na última segunda-feira (20) a Fortaleza (CE) após um período de pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou duas partidas amistosas: perdeu para o Miami United e venceu o Chicago Fire.