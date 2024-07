Fortaleza embarca para enfrentar o Flamengo com cinco retornos; veja relacionados

O Fortaleza embarcou no início da tarde desta quarta-feira (10) para o Rio de Janeiro onde vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada da Série A do Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas para o duelo. A equipe tem cinco retornos importantes.

O goleiro Santos voltou a ser relacionado e está apto a atuar contra a ex-equipe. Bruno Pacheco, que havia apresentado incômodo muscular, se juntou ao restante do grupo. Kuscevic também se recuperou e esta apto para o duelo. Hércules, suspenso na rodada anterior, e Kervin Andrade, que estava com a seleção da Venezuela, também retornam ao grupo.

A equipe desembarca pela noite na capital carioca e fica concentrada até a partida. O Leão do Pici encara o Flamengo nesta quinta-feira (11), a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 16ª rodada do Brasileiro.

VEJA RELACIONADOS:

Goleiros: João Ricardo, Kozlinski e Santos

Laterais: Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Felipe Jonatan

Zagueiros: Emanuel Britez, Titi, Kuscevic e Tomás Cardona

Volantes: Pedro Augusto, Lucas Sasha, Hércules e Matheus Rossetto

Meias: Pochettino e Kervin Andrade

Atacantes: Yago Pikachu, Lucero, Breno Lopes, Renato Kayzer, Moisés, Marinho e Machuca