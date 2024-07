Adaptado ao Fortaleza, Breno Lopes vê chance de 'tirar pontos' do Flamengo em jogo da Série A

Breno Lopes é líder em dribles certos do Fortaleza. Bem adaptado, o camisa 26 é titular do time comandado por Juan Pablo Vojvoda e celebra o bom momento. Com dois gols e uma assistência pelo Tricolor, o jogador foi titular na vitória contra o Fluminense, no Campeonato Brasileira, e agora projeta a partida contra o Flamengo.

“O nosso aproveitamento contra equipes cariocas tem sido positivo. Dos três grandes que já enfrentamos, sofremos revés apenas diante do Vasco. Empatamos com o Botafogo, que briga pelo título, vencemos o Fluminense fora de casa e agora temos a chance de tirar pontos do Flamengo. Será um jogaço. Sabemos da qualidade do nosso oponente, mas tudo pode acontecer dentro das quatro linhas. O Cuiabá mostrou isso na rodada passada contra o próprio Flamengo”, disse Breno Lopes.

No Leão, o camisa 26 é o terceiro em participação em gols na Série A, com um gol e duas assistências. O atacante de 28 anos destaca o trabalho de Vojvoda para o desenvolvimento pesssoal dele e também do grupo.

“Vou sempre jogar onde o técnico achar melhor, confio 100% naquilo que é proposto para mim em campo. E tem dado certo, os números mostram isso. Me sinto confortável jogando no meio e fazendo essas ligações com o ataque, muitas vezes servindo meus companheiros em campo. Temos um time coletivamente bem organizado. Isso é muito importante num esporte de alto rendimento como o futebol”, ressaltou.

O Fortaleza está em oitavo na tabela, com 23 pontos. O time cearense encara o Flamengo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 16ª rodada, será no Maracanã.