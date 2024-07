Com histórico carrasco diante do Flamengo, Kayzer tentará encerrar jejum de gols pelo Fortaleza

Sem marcar nos 14 jogos que disputou desde que voltou ao Fortaleza, o atacante Renato Kayzer tentará encerrar o jejum diante do Flamengo, na quinta-feira (11), time contra o qual tem retrospecto positivo.

Nas sete vezes que encarou o Rubro-Negro, Kayzer deixou sua marca em cinco partidas. Ao todo foram quatro gols e uma assistência na conta do atual camisa 79 do Leão. O histórico é recente, já que os tentos e o passe decisivo aconteceram de 2020 para cá.

Tanto os gols quando a assistência de Kayzer contra o Flamengo foram feitos vestindo a camisa do Athletico-PR. O centroavante, no entanto, não encara o time carioca desde 2021.

Melhorar pontaria

Para voltar a carimbar a rede do Flamengo, no entanto, Kayzer precisa superar o momento atual, em que ele divide com Júnior Santos, do Botafogo, o primeiro lugar em grandes chances de gol perdidas na Série A, segundo dados do Sofascore. Até aqui, em 12 jogos pelo Leão, ele perdeu 8 oportunidades claras de marcar.

Reserva imediato de Lucero, Kayzer tem participado constantemente dos jogos do Tricolor na Série A, especialmente entrando no segundo tempo. Ele acumula 15 finalizações pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tendo acertado 6 na meta, mas sem conversão em gol.