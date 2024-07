Brítez e Kayzer ficam apenas com a suspensão automática no STJD e podem jogar contra o Flamengo

Os atletas Emanuel Brítez e Renato Kayzer foram julgados por terem sido expulsos na partida entre Cuiabá e Fortaleza, pela Série A do Brasileiro, e acabaram sendo punidos com apenas uma partida de suspensão. Como há a detração da automática, os dois estão liberados para jogar contra o Flamengo, na quinta-feira (11).

Kayzer foi julgado por praticar ato desleal (artigo 250), por ter empurrado o técnico do Cuiabá. Por maioria de votos, foi apenado com uma partida de suspensão. Já Brítez, que foi julgado em dois artigos, teve uma partida de suspensão convertida em advertência, mas foi apenado com um jogo por conduta contrária à ética (artigo 258), também por maioria de votos.

O assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck, foi apenado com 15 dias de suspensão, mas convertido em advertência, enquanto o Fortaleza Esporte Clube foi absolvido. A sessão foi mista e contou com depoimento de Brítez e Boeck por videoconferência.