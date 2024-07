Fortaleza é o time do Brasileirão que menos descansa na temporada, aponta estudo

Um estudo apontou que o Fortaleza é o time do Brasileirão que menos descansa na temporada 2024. De acordo com um levantamento do Espião Estatístico, do ge, o Tricolor do Pici tem uma média de 5.530 minutos entre as partidas que disputa.

Considerando apenas a Série A do Brasileirão 2024, a média de tempo de descanso do Fortaleza entre uma rodada e outra é de 5.309 minutos. Os números colocam o Leão como o time que menos descansa entre os participantes da elite do Campeonato Brasileiro.

TIMES QUE MENOS DESCANSAM NO BRASILEIRÃO 2024

Fortaleza | 5.309 minutos Cuiabá | 5.444 minutos Flamengo | 5.988 minutos RB Bragantino | 6.045 minutos São Paulo | 6.045 minutos

Legenda: Fortaleza na temporada 2024 Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O ranking do Espião Estatístico, do ge, utiliza a média de minutos entre os jogos do time desde o início da Série A do Brasileirão 2024. Os times com a menor média ficam no topo do ranking. O Fortaleza tem média de 5.309 minutos, enquanto o Cuiabá de 5.444.