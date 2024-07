Fortaleza e Ceará aparecem entre os 20 clubes do Brasil com mais interações nas redes sociais no primeiro semestre de 2024. Os dados foram publicados nesta sexta-feira (5) pelo IBOPE Repucom e são acumulados de janeiro a junho.

As equipes cearenses tem mais de 3 milhões de interações no combinado entre Facebook, 'X' (antigo Twitter), Instagram, YouTube e Tiktok.

O Leão é time cearense mais bem colocado, na 17ª colocação com 3.994.838 interações. O Ceará é o 19º, com 3.554.247.

VEJA O RANKING COMPLETO:

Legenda: Fortaleza e Ceará estão entre os 20 melhores ranqueados em interações nas redes socias no 1º semestre de 2024 Foto: Divulgação / IBOPE Repucom