Fortaleza divulga cronograma da viagem para final da Copa do Nordeste contra o CRB; veja programação

O Fortaleza divulgou a programação de logística para a viagem para Maceió (AL), para a disputa da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB, marcada para o próximo domingo (9), no estádio Rei Pelé.

No sábado (8), pela manhã, o elenco fará um treino de apronto no Pici. No período da tarde, a delegação do Fortaleza embarca com destino a Maceió (AL) em um voo fretado. Não haverá outras atividades no restante do dia.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda durante embarque do Fortaleza Foto: Vinicius Palheta/Fortaleza EC

CRB e Fortaleza entram em campo no domingo (9), às 16h30 de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste. O Fortaleza venceu o jogo de ida no Castelão por 2 a 0.

Na madrugada da segunda-feira (10), a delegação do Fortaleza retorna para Fortaleza (CE) em um voo fretado. O jogo seguinte do Tricolor do Pici acontece na quinta-feira (13), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).