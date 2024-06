Fortaleza x CRB é marcado por confusão, filas e desorganização nos acessos da Arena Castelão

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB, realizado na noite desta quarta-feira (5), foi marcado por cenas de confusão nos arredores da Arena Castelão, longas filas antes do início da partida e caos para os torcedores deixarem o estádio após o apito final. Se em campo e no interior do Estádio todo o protocolo de segurança foi cumprido, o que se viu nas horas que antecederam o jogo foram cenas de caos.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram que faltando duas horas para o início da partida, portões que davam acesso aos pedestres foram fechados, deixando os torcedores sem muitas opções para acessar a esplanada do estádio. Quem optou por colocar o veículo dentro do estacionamento da Arena também encontrou dificuldade. Longas filas de engarrafamentos foram criadas próximos às entradas.

Legenda: Filas quilométricas se formaram mais de duas horas antes do início da partida Foto: Reprodução Redes Sociais/X

Outra cena que causou revolta nos torcedores foi a saída de um dos portões da Arena Castelão. Diversos gradis foram deixados empilhados na saída de um dos portões, dificultando a saída dos torcedores e expondo o público a riscos.

Legenda: Torcedor do Fortaleza teve dificuldades para deixar o estádio após o fim da partida Foto: Reprodução Redes Socias/X

O que diz o Fortaleza?

Procurado, o Fortaleza disse estava apurando os fatos para emitir nota sobre o caso. Na partida, o Tricolor derrotou o CRB por 2 a 0 e abriu boa vantagem na busca pelo título da Copa do Nordeste. O jogo de vola será no próximo domingo (9), em Maceió.

Renda milionária

O Fortaleza receberá mais de meio milhão de reais de renda líquida pela partida contra o CRB, na noite da última quarta-feira (5), na Arena Castelão, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste.

De acordo com o boletim financeiro disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a renda líquida da partida foi de R$ 515.677,79, sendo 100% do time mandante, ou seja, do Fortaleza. A renda bruta foi de R$ 1.136.006,00, com uma presença de 47.133 de público total. Destes, 45.866 foram pagantes, sendo 20.255 ingressos vendidos e 23.037 sócios-torcedores presentes.