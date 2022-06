Fortaleza encerra uso de QR Code e torcedor terá de entrar com cartão de sócio nos próximos jogos

O Fortaleza Esporte Clube decidiu encerrar a geração de código QR-Code para sócios-torcedores que realizarem check-in para os próximos jogos da equipe. Na prática, o torcedor que se habilitar a ir para a partida terá acesso à Arena Castelão através do cartão de sócio.

Com o QR-Code havia possibilidade de entrada apresentando o código na tela do celular, o que foi descontinuado.

A informação foi confirmada pelo clube, que afirma que a adoção do QR-Code se deu durante o período da pandemia por questões sanitárias. Com a volta da rotina normal, segundo o Tricolor, a carteirinha vai voltar a estar no dia a dia do torcedor no estádio.

Tricolores reclamam nas redes sociais

A informação de que o QR-Code não seria utilizado já no próximo jogo da equipe em casa, contra o América-MG, dia 19/06, às 18h, pegou alguns torcedores de surpresa, que afirmam que não possuem ou nunca receberam cartão de sócio-torcedor.

Para estes torcedores, segundo o clube, basta procurar as lojas do Pici ou Conceito, que o documento é confeccionado na hora. Caso não haja tempo para emissão, haverá possibilidade da apresentação do check-in e um documento com foto.

Promoção de ingressos

Check-in para o confronto Fortaleza x América-MG está disponível desde hoje. Com promoções, os ingressos serão vendidos a partir de R$ 10, nesta quinta-feira (16), na Bilheteria Virtual e nas lojas físicas. Além das torcedoras pagarem meia-entrada em todos os setores, exceto camarote.

VALORES

Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Superior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00

Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00

Bossa Nova: R$ 90,00 / R$ 45,00

Especial: R$ 70,00 / R$ 35,00

Premium: R$ 150,00 / R$ 75,00

Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00

Superior Norte (visitante): R$ 30,00 / R$ 15,00