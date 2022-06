Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, não descarta trocar Castelão por PV

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, fez uma declaração na tarde desta terça- feira (14), sobre a possibilidade de utilizar o Estádio Presidente Vargas (PV) em alguns jogos do restante da temporada. A hipótese foi levantada depois de várias reclamações a respeito do gramado da Arena Castelão, que, atualmente, recebe todas as partidas de Ceará e Fortaleza.

Paz não vê problema na equipe atuar no PV, mas o presidente tricolor deixou claro que só irá aceitar jogar no estádio quando a capacidade máxima de público for liberada. Hoje, segundo decreto da Prefeitura de Fortaleza, apenas 50% pode ser utilizada. O número abriga em torno de 10 mil torcedores.

A gente não descarta, em algum momento do campeonato, mandar um jogo no PV. Estamos avaliando essa possibilidade, porém somente quando tiver sua capacidade total liberada pois o clube tem compromisso com seus torcedores, com seus mais de 44 mil sócios, com o conforto, e com a possibilidade dessas pessoas assistirem os jogos do Fortaleza.

O presidente ainda pontuou que já conversou com o Secretário Municipal de Esportes, Ozires Pontes, para se atualizar sobre a situação. "A gente vai seguir em contato e, logo que haja os laudos com a liberação do público total, iremos avaliar e e realizar uma vistoria do próprio clube para ver a viabilidade de jogar neste equipamento", afirmou.

Segundo a Prefeitura, está previsto que a liberação total do público aconteça dentro do prazo de 15 dias.