Fortaleza contrata zagueiro Bernardo Schappo por três anos; veja números do jogador

O Fortaleza foi ao mercado e contratou o zagueiro Bernardo Schappo, de 24 anos. O contrato com o defensor vai até dezembro de 2026. No início da temporada, o defensor foi um dos destaques do Ituano.

A busca por um zagueiro era uma prioridade do departamento de futebol tricolor, que contava apenas com Benevenuto, Brítez, Ceballos, Titi e Habraão no setor - o lateral-direito Tinga também faz a função. O Leão superou a concorrência do São Paulo na negociação.

O anúncio é aguardado nas próximas horas. A intenção é de que o jogador seja opção para o treinador argentino Juan Pablo Vovoda para a estreia na Sul-Americana, marcada para a próxima quarta-feira (5), contra o Palestino-CHI, às 19h, na Arena Castelão.

Números do jogador

Segundo o Sofascore, no Paulistão, o zagueiro foi o atleta do Ituano que mais tem passes precisos por jogo, com 32.2 (80%), e o vice-líder em interceptações (1,4) e o primeiro em alívios (5.1).

Em 2022, na Série B atuou 34 partidas, com três gols. Na atual temporada, foram 13 exibições.