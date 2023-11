O Fortaleza comunicou oficialmente no final da manhã desta quinta-feira (23), a saída do executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin. Logo após a nota do Tricolor, Papellin foi anunciado como o novo executivo de futebol do Remo.

Ele havia se reunido com a diretoria da equipe paraense no último domingo (20). Sérgio Papellin entregou um pedido de desligamento do cargo de executivo de futebol do Fortaleza, que foi aceito pelo presidente Marcelo Paz e pelo diretoria do Tricolor.

"Ao ter ciência de que ele já tinha aceito o convite de outro clube, entendemos que não havia razão da continuidade no trabalho e aceitamos o pedido de desligamento. Agradeço muito por todo esse período em que Papellin esteve aqui, contribuiu muito na nossa jornada e deixa um legado de coisas boas. Desejo muito sucesso em seu próximo ciclo profissional", diz Marcelo Paz em nota publicada pelo site.

Trajetória no Fortaleza

Papellin chegou ao Fortaleza para a atual passagem em 2017, quando o Leão conquistou o acesso à Série B. O executivo também participou das campanhas dos títulos da Série B (2018), da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e do Campeonato Cearense (2019-2023).

Legenda: Fortaleza comunica saída do executivo de futebol Sérgio Papellin Foto: Arte/Fortaleza

Em nota, o Fortaleza também confirmou a saída de Rafael Silva, analista do Centro de Inteligência do Fortaleza. O clube desejou sucesso em seus futuros projetos e agradeceu pelos serviços prestados ao longo de suas passagens pelo Pici.