Fortaleza é o adversário que Botafogo tem melhor aproveitamento da Série A; entenda

Os duelos entre Fortaleza e Botafogo têm tido final feliz para o lado carioca. Isso porque o Tricolor é o time que a equipe do Rio de Janeiro tem melhor aproveitamento dentre todos que disputam a Série A do Brasileirão. O recorte realizado foi dos últimos 10 jogos disputados contra seus adversários.

Jogando contra o Fortaleza, nos últimos 10 jogos, o Botafogo venceu sete, as equipes empataram uma vez e o Alvinegro foi derrotado duas vezes. Portanto, o aproveitamento do time carioca é de 73%. Os números são do Espião Estatístico, do ge.

No primeiro turno da Série A, quando ainda era comandado por Luís Castro, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, com gols de Tiquinho Soares.

EM 2022

Na temporada passada, o Botafogo venceu o Fortaleza jogando na Arena Castelão. Naquela ocasião, o jogo foi encerrado em 3 a 1 para os alvinegros e os gols foram marcados por Eduardo (2x) e Marçal.

Fortaleza e Botafogo se enfrentam nessa quinta-feira (23), em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro Série A, válida pela 29ª. A partida acontece às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.