Fortaleza busca primeira vitória como visitante contra o Bahia na Série A; veja retrospecto

O Fortaleza nunca venceu o Bahia na Série A do Brasileirão jogando como visitante. Nesta quinta-feira (13), às 21h30, as duas equipes nordestinas voltam a se enfrentar na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela oitava rodada do Brasileirão 2024.

Em cinco jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro disputados entre os dois times, com mando do Bahia, são quatro vitórias da equipe baiana e um empate. No período, foram dez gols do Bahia e quatro do Fortaleza.

Legenda: Fortaleza x Bahia em ação Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

HISTÓRICO DE BAHIA X FORTALEZA NO BRASILEIRÃO

Bahia 1-0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2003

Bahia 1-1 Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2019

Bahia 2-1 Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2020

Bahia 4-2 Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2021

Bahia 2-0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 2023

No retrospecto geral de jogos entre as duas equipes pela Série A do Brasileirão, o Fortaleza já conquistou três vitórias, mas ainda assim fica atrás do Esquadrão. São cinco vitórias do Bahia, quatro empates e três vitórias do Fortaleza, em um total de 12 jogos.

Já considerando jogos de todas as competições, Bahia e Fortaleza se enfrentaram em 45 oportunidades. O Bahia venceu 17 partidas, o Fortaleza venceu 13 e as duas equipes ficaram no empate em 15 oportunidades.