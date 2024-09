Fortaleza busca primeira classificação com virada em mata-matas na Era Vojvoda

Para seguir vivo na luta pelo título da Copa Sul-Americana, o Fortaleza precisa reverter a vantagem construída pelo Corinthians no Castelão, de 2 a 0. Se conseguir isso na Neo Química Arena, nesta terça-feira (24), o Tricolor logrará classificação após sair perdendo em um mata-mata pela primeira vez na Era Vojvoda.

Avançar em jogos eliminatórios não é nenhum mistério para o Fortaleza comandado por Juan Pablo Vojvoda, mas isso tem ocorrido quando o Leão vence ou empata na partida de ida, seja em casa ou fora. Quando sai atrás no duelo de 180 minutos, o Tricolor não conseguiu reverter nenhuma situação de 2021 para cá, quando o argentino assumiu o comando da equipe.

A primeira vez que isso ocorreu foi justamente em 2021, na Copa do Brasil. Nas semifinais, contra o Atlético-MG, o Fortaleza foi goleado por 4 a 0 em Minas Gerais e no segundo jogo, no Castelão, voltou a perder, mas com o placar mais próximo, de 2 a 1.

No ano seguinte, Vojvoda se viu novamente na mesma situação, outra vez pela Copa do Brasil. No Maracanã, o tricolor carioca ganhou por 1 a 0 e chegou com vantagem em Fortaleza. Numa partida extremamente disputada e cheia de polêmicas de arbitragem, as duas equipes ficaram no empate por 2 a 2 e o Leão mais uma vez ficou pelo caminho.

Já na temporada 2023, o Fortaleza se viu precisando reverter a vantagem do adversário em dois momentos de mata-mata. O primeiro foi na fase preliminar da Libertadores. Diante do Cerro Porteño, o Tricolor de Aço foi derrotado no Paraguai por 1 a 0 e em casa por 2 a 1.

A segunda vez foi novamente na Copa do Brasil. Entrando direto na terceira fase da competição, o Leão encarou o Palmeiras. No Allianz Parque, o Verdão fez 3 a 0, o que fez com o triunfo por 1 a 0 do Fortaleza no Castelão fosse insuficiente para evitar a eliminação.

Derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 em casa na terça-feira passada, agora o time do Vovjoda precisa, no mínimo, vencer por dois tentos de diferença na Neo Química Arena para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por 3 gols ou mais é que avança diretamente para a fase semifinal da Sul-Americana.

Pesa contra o Fortaleza o fato de nunca ter vencido o Timão em São Paulo na histórica, mas a equipe leonina seguiu motivada para o segundo jogo das quartas de final após vitória convincente sobre o Bahia pela Série A, no sábado, e um embarque lotado de torcedores, demonstrando apoio.

Vezes em que o Fortaleza começou um mata-mata com derrota no jogo de ida: