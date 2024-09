Fortaleza x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Bahia entram em campo neste sábado (21) em clássico nordestino válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

As duas equipes estão em cima na tabela. O Leão do Pici é o 3º colocado com 49 pontos e precisa voltar a vencer depois de três rodadas em seca de vitórias. Já o time baiano fecha o G-6 com 42 pontos e vem de uma vitória importante por 3x0 contra o Atlético-MG.

Além disso, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni estarão, mais uma vez, frente a frente. Os dois são nomes importantes na história recente do tricolor do Pici. No raio-x desse duelo, Ceni leva vantagem sobre Vojvoda com 3 vitórias contra apenas uma do argentino. Entretanto, o atual treinador do Bahia nunca venceu o Fortaleza dentro do Castelão.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Sportv e Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O momento do Fortaleza não é dos melhores. O time não vence há quatro jogos no ano e, na Série A, vem de uma sequência com duas derrotas e um empate. No confronto contra o Corinthians no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, a equipe foi derrotada por 2x0 em casa.

Assim, a partida deste sábado ganhou ainda mais relevância no planejamento tricolor. Uma vitória contra o Bahia é considerada essencial para recuperar a confiança. Para isso, Juan Pablo Vojvoda comandou três atividades de treinamento no Pici antes da bola rolar. A expectativa é que o treinador não poupe jogadores pensando no jogo da volta da Sul-Americana na próxima terça-feira (24).

Sem desfalques por suspensão, as únicas baixas do Fortaleza são os jogadores que estão no departamento médico: Pacheco, Moisés e Santos.

COMO CHEGA O BAHIA

Diferente do Fortaleza, o Bahia teve uma semana cheia de treinamentos antes do clássico deste sábado. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu seu último jogo contra o Atlético-MG por 3x0, mas foi eliminada da Copa do Brasil recentemente pelo Flamengo e agora foca somente no Campeonato Brasileiro.

Sem Kanu, suspenso, o treinador vai enfrentar o Leão do Pici sem uma das suas peças consideradas titulares. Nos últimos oito jogos, Ceni repetiu a mesma escalação principal, mas sem o zagueiro, será forçado a mudar. Acevedo e Biel também são baixas, lesionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Sasha, Rossetto, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Treinador: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x BAHIA

Data: 21/09/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon (SP)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)