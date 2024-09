Torcida do Fortaleza lota aeroporto antes do embarque para jogo contra Corinthians

A torcida do Fortaleza lotou o saguão do aeroporto para acompanhar o embarque do Tricolor, que viajou nesta segunda-feira (23), para jogar contra o Corinthians, em São Paulo, pela Sul-Americana.

O elenco tricolor e a comissão técnica do time passou entre os torcedores antes de acessar o portão de acesso ao embarque. O treinador Juan Pablo Vojvoda foi um dos mais tietados pelos tricolores. Vojvoda atendeu os fãs para fotos, autógrafos e vídeos. Tite também foi bastante assediado pelos torcedores.

No aspecto técnico, o Fortaleza embarcou sem as mesmas ausências sentidas no jogo do último sábado, contra o Bahia. O goleiro Santos, Pacheco, Moisés e Sasha estão no departamento médico e ficaram fora. O lateral Mancuso, por não estar inscrito na Sul-Americana, também não viajou.

Confira a relação dos jogadores que viajaram: