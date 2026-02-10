Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho; atacante foca no acesso à Série A

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ferroviário no Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rodriguinho, novo atacante do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação de Rodriguinho. O jogador, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro, já está regularizado e treina com o restante do elenco comandado por Thiago Carpini. O atleta poderá estrear no duelo contra o Ferroviário, pelo Cearense. 

"A expectativa é muito grande em defender esse clube enorme. Estou muito feliz, empolgado e espero poder fazer um ótimo ano, uma ótima temporada e, se Deus quiser, conquistar títulos, além de conseguir o acesso para a Série A", afirmou o atleta em entrevista ao site do clube. 

"O objetivo é conquistar títulos. Isso seria muito importante. Mas o foco é principalmente no acesso à Série A, onde é o lugar do Fortaleza. Espero poder fazer bons jogos e ajudar o grupo a alcançar os nossos objetivos", completou.

Formado na base do América-MG, o jogador se destacou em 2024. Na ocasião, atuou em 25 partidas onde marcou quatro gols e deu quatro assistências nas Séries B e no Campeonato Mineiro. 

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Cearense. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

FICHA TÉCNICA

  • Nome: Rodrigo Henrique Santos de Souza
  • Data de nascimento: 05/06/2003 - 22 anos
  • Naturalidade: Contagem-MG
  • Posição: Atacante
  • Clubes: América-MG, Ceará-CE, Cruzeiro-MG e Fortaleza.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza só acerta 26% das finalizações na meta adversária em 2026

teaser image
Vladimir Marques

Como Luiz Fernando pode substituir Moisés no Fortaleza? Veja análise e números

teaser image
Jogada

Carpini revela mudança de estratégia para o Clássico-Rei após saída de Moisés

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho; atacante foca no acesso à Série A

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ferroviário no Cearense

Crisneive Silveira Há 31 minutos
Sturla Lægreid fez a revelação durante entrevista ao vivo.

Jogada

Atleta norueguês revela traição após conquistar medalha nos Jogos de Inverno

Sturla Lægreid viralizou ao admitir erro pessoal durante entrevista ao vivo depois da prova.

Redação Há 59 minutos
Foto de Gb, promessa do Vasco, nova contratação do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta com GB, promessa do Vasco, por empréstimo

Atacante chega ao Leão por um ano com opção de compra

Fernanda Alves e Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Lucas Crispim, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Jogador já havia rejeitado investidas de times da Série A e do exterior em 2026

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza; veja valores

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em duelo da semifinal do Cearense

Redação 10 de Fevereiro de 2026
Imagem do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani

Jogada

Presidente do Ceará admite contato por Mastriani, mas diz: ‘fora da nossa realidade’

João Paulo Silva contou bastidores da busca por um novo centroavante

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026