Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho; atacante foca no acesso à Série A

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação de Rodriguinho. O jogador, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro, já está regularizado e treina com o restante do elenco comandado por Thiago Carpini. O atleta poderá estrear no duelo contra o Ferroviário, pelo Cearense.

"A expectativa é muito grande em defender esse clube enorme. Estou muito feliz, empolgado e espero poder fazer um ótimo ano, uma ótima temporada e, se Deus quiser, conquistar títulos, além de conseguir o acesso para a Série A", afirmou o atleta em entrevista ao site do clube.

"O objetivo é conquistar títulos. Isso seria muito importante. Mas o foco é principalmente no acesso à Série A, onde é o lugar do Fortaleza. Espero poder fazer bons jogos e ajudar o grupo a alcançar os nossos objetivos", completou.

Formado na base do América-MG, o jogador se destacou em 2024. Na ocasião, atuou em 25 partidas onde marcou quatro gols e deu quatro assistências nas Séries B e no Campeonato Mineiro.

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Cearense. O duelo terá início às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rodrigo Henrique Santos de Souza

Data de nascimento: 05/06/2003 - 22 anos

Naturalidade: Contagem-MG

Posição: Atacante

Clubes: América-MG, Ceará-CE, Cruzeiro-MG e Fortaleza.