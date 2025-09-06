Fortaleza anuncia Bosco Chaves como novo preparador de goleiros

Bosco Chaves é o novo preparador de goleiros do Fortaleza. O clube anunciou a contratação do profissional neste sábado (6). Esta será a segunda passagem dele pelo clube na função. Como jogador, ele teve passagem marcante no Tricolor, quando foi um dos destaques da equipe na campanha do acesso em 2004.

"Trazer o Bosco de volta ao Fortaleza é muito significativo. Ele é um profissional altamente qualificado, que já contribuiu conosco em um outro momento importante e que, além disso, carrega uma identificação enorme com a nossa camisa, com a nossa história e com a nossa torcida", afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"É um retorno que nos enche de alegria e que vai agregar bastante no dia a dia do trabalho da nova comissão do professor Palermo", completou.

Em 2017, Bosco exerceu a função de preparador de goleiros da equipe principal do Fortaleza pela primeira vez. Na época, o clube conquistou o acesso à Série B.

O Fortaleza volta a campo somente no dia 13 de setembro (sábado), quando recebe o Vitória em jogo do Campeonato Brasileiro. As equipes entra em campo a partir das 16h (de Brasília). A Arena Castelão recebe o duelo.

Legenda: Bosco Chaves, novo preparador de goleiros do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza