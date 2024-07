Fortaleza alcança oito vitórias em sequência, em casa, em momento importante da temporada

Após derrotar o São Paulo, na noite do último sábado (27), o Fortaleza alcançou a marca de oito vitórias em sequência em seus domínios. O feito, que ainda não havia sido alcançado neste ano, já havia sido conquistado pelo Leão em outras temporadas, contudo, em cenários diferentes.

Nos últimos 10 anos, o clube alcançou essa marca em outras três oportunidades, sendo: no início de 2023, no início de 2020 e no início de 2014. A diferença para as outras temporadas está no nível de dificuldade destas vitórias.

Nas outras três ocasiões em que esse recorte aconteceu, o clube conquistou quase todas suas vitórias durante o campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, exceto em 2020 e 2023, onde — durante a sequência de oito jogos — o Tricolor conquistou uma vitória na Sul-americana, contra o Independiente-ARG, e uma vitória pela Libertadores, contra Deportivo Maldonado, em 2023.

Diferentemente das outras, nesta temporada, esta sequência de vitórias se inicia em um jogo de Sul-americana, quando venceu o Sportivo Trinidense, por 2 a 1, e se estendeu pelos 7 jogos seguintes do campeonato Brasileiro, iniciando na vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, e se mantém após o triunfo contra o São Paulo, no último sábado (27).