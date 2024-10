Fortaleza acerta ampliação do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú

O Fortaleza e a Prefeitura de Maracanaú assinaram nesta quarta-feira (30) o protocolo de intenções que acerta a ampliação do Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, na cidade da Região Metropolitana. O espaço fica no bairro Alto Alegre. O acordo ocorreu por meio do IFEC (Instituto Fortaleza Esporte e Cultura). Cerca de R$1 milhão será investido na obra que deve chegar a 20 mil metros quadrados.

A ampliação do CT será num terreno de 7.260 m². Será construído um complexo sociocultural e poliesportivo, com novos gramados e alojamentos. O espaço vai poder receber mais 100 atletas, tanto do feminino quanto do masculino, das categorias de base (Sub-8 a Sub-20). Cerca de 80 empregos diretos e indiretos serão gerados pela obra. O clube também vai adquirir outros terrenos na área, que vão dobrar o tamanho do CT Ribamar Bezerra.

A cerimônia ocorreu no Palácio das Maracanãs, sede do Poder Executivo. Participaram do evento o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, além do prefeito do município, Roberto Pessoal, o presidente do IFEC, Ribamar Bezerra, e Gerson Cecchini, vice-prefeito eleito.

"Quero agradecer ao Prefeito pela sensibilidade desse ato, e o Fortaleza tem feito seu papel, com quase 300 atletas dentro do CT, com 129 colaboradores, e sabemos que é um trabalho que beneficia o entorno, assim como também muitas famílias. Cresceu tanto que agora precisou de mais espaço. Já temos planos e projetos para chegar a um total de 20.000 m². Lá atendemos crianças do Sub-11 ao Sub-20, Futebol Feminino Sub-17 e Sub-20. Vários dos nossos talentos nasceram ali, e o Éverton Cebolinha é o maior expoente deles, mas hoje temos no elenco Kervin e Kauan, que passaram, e de lá esperamos que surjam muitos outros", afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Essa ampliação é uma questão de justiça e necessidade. O Fortaleza vem fazendo sua parte, ampliando o CT nessa área e recebendo mais atletas. Hoje são pouco mais de 7 mil metros cedidos, mas nós queremos repassar mais 10 mil metros numa próxima etapa", completou Roberto Pessoa.