Em fim de contrato, Titi diz que se sente parte de crescimento do Fortaleza e quer seguir no clube

Com contrato se encerrando no fim de dezembro, o zagueiro Titi ainda não teve vínculo renovado com o Fortaleza, apesar de ter esta opção no contrato por mais uma temporada. Questionado sobre o assunto na coletiva que concedeu nesta quarta-feira (30), o defensor demonstrou vontade de seguir no clube.

“O pensamento do Titi é tornar, não só ele mesmo, como pessoa, mas fazer um Fortaleza cada dia mais forte. Fazer parte disso é algo muito importante para mim e para cada atleta aqui dentro. Espero continuar fazendo (parte) ao longo dos anos, se assim for o desejo, não só do Titi, mas também do torcedor e do Fortaleza também", disse o zagueiro.

No quarto ano dele no Pici, Titi destacou a evolução do Tricolor nas últimas temporadas e disse ter consciência de que é parte disso. O defensor afirmou que se sente feliz por ajudar na consolidação do Fortaleza e de poder cravar o nome dele cada vez mais na história do clube.

Legenda: Titi comemora com Moisés gol do Fortaleza diante do Palmeiras na rodada anterior da Série A Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

"Estou muito tranquilo e ciente daquilo que venho realizando ao longo das temporadas aqui no Fortaleza, estou indo para a minha quarta (temporada). A cada temporada que passa a gente vem brigando por coisas maiores e me sinto cada vez mais parte de tudo isso, fico muito feliz de viver esse momento histórico com o Fortaleza, de estar escrevendo a cada ano uma história diferente, cravando meu nome. A cada campeonato a gente consegue fazer o Fortaleza cada vez mais forte”, destacou.

Titular absoluto em 2022 e 2023, quando fez mais de 60 partidas por temporada, neste ano, com apenas mais sete jogos pela frente, atuou em 36 jogos. Ele vem dividindo espaço com o argentino Tomás Cardona, que tem contrato até 2026.

Veterano, com 36 anos, Titi ainda não abriu conversas para renovar seu contrato. O clube também não se manifesta sobre o assunto.