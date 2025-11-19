Fluminense x Flamengo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Flu é o 7º colocado com 51 pontos e vem de empate com o Cruzeiro em 0x0 no Mineirão.

Já o Rubro-Negro é o líder da Série A com 71 pontos e vem de vitória em cima do Sport por 5x1 na Arena Pernambuco.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo..

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz (João Victor), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Saúl; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.



Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)