Floresta x São Bernardo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam no Domingão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Floresta enfrenta o São Bernardo em mais uma rodada da Série C.
Foto: Kely Pereira/Floresta

O Floresta entra em campo neste domingo (21) em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Brasileiro. O grupo comandado por Leston Júnior enfrenta o São Bernardo, adversário direto na luta pelo acesso à segunda divisão, a partir das 16h30 (de Brasília). Os times fazem parte do Grupo B. Enquanto a equipe cearense está em quarto, o adversário está uma posição acima. O duelo será no Estádio Domingão, em Horizonte.

Como chega o Floresta?

O Lobo da Vila quer fazer história mais uma vez. Na segunda fase da competição, o time empatou os dois primeiros jogos. O primeiro, contra o Caxias, e o segundo diante do Londrina. Os dois ficaram no 0 a 0. Com o empate entre Londrina e Caxias, a equipe pode assumir a liderança do grupo caso vença a partida. 

Apenas o goleiro Dalton está fora do confronto. O jogador teve uma luxação no ombro esquerdo, no duelo da 18ª rodada contra o Figueirense. No entanto, o time tem o retorno do volante Robson Alemão, que retorna após se recuperar de uma lesão. Conheça mais da história do Lobo da Vila aqui.

Como chega o São Bernardo? 

O São Bernardo é o penúltimo do grupo, com dois pontos. A pontuação é a mesma do Floresta, mas o time paulista tem dois gols de saldo. A equipe empatou com o Londrina em 2 a 2 na primeira rodada. Em seguida, ficou no 0 a 0 com o Caxias. O grupo do ABC Paulista chega sem nenhum desfalque para o confronto.

Onde Assistir

DAZN e Nosso Futebol+

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Floresta: Dheimison, Mateus Ludke, Thomás Kayck, Ícaro, Júlio Vaz e Diego Matos, Guilherme Nunes, Rodriguinho (Pablo), Gustavo Xuxa, Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Bruno Silva, Romisson, João Paulo, Felipe Azevedo; Rodolfo e Pedro Felipe. Técnico: Ricardo Catalá.

