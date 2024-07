Floresta empata fora de casa com o São José e deixa o Z-4 da Série C

Floresta e São José empataram em 0 a 0 na noite da última segunda-feira (8), no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2024.

Com o resultado, o Floresta deixou o Z-4 da competição. A equipe da Vila Manoel Sátiro agora ocupa a 16ª colocação, somando dez pontos em 12 partidas disputadas. O time vem de uma sequência positiva, com uma vitória e um empate nos dois últimos jogos.

Na próxima rodada, o Floresta terá mais uma vez um compromisso fora de casa, desta vez contra o CSA. A partida está marcada para o próximo domingo (14), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h de Brasília.