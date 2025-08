Floresta empata com Maringá fora de casa pela Série C e se aproxima do G8

O Floresta empatou em 1 a 1 com o Maringá, fora de casa, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C. O Verdão abriu o placar com Gustavo Xuxa, aos 16 do 1º tempo, mas cedeu o empate aos 29, com Gebson.

Com o resultado, o Lobo da Vila está 'colado' do G8, em 9º com 21 pontos. O CSA, que abre a zona de classificação para a 2ª Fase, tem os mesmos 21 pontos, mas um saldo melhor.

O próximo compromisso do Floresta é no domingo (11), contra o lanterna Tombense/MG, às 19h30 no Domingão.