Flamengo terá pelo menos oito desfalques para duelo contra o Fortaleza; veja detalhes

Após o empate diante do Juventude, o Fortaleza voltará a campo somente no dia 28 de setembro, uma quarta-feira, por causa dos amistosos da Fifa neste mês de setembro. A equipe vai enfrentar o Flamengo, na Arena Castelão, em jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Com suspensões e convocações, o time comandado por Vojvoda vai encarar um Rubro-Negro desfalcado na volta do campeonato.

O Flamengo terá pelo menos oito desfalques para o duelo. Marinho e Cebolinha foram expulsos no duelo contra o Fluminense, assim cumprem suspensão automática contra o tricolor. Pedro e Everton Ribeiro estarão com a seleção brasileira. Outros que também vão defender seus países são: Arrascaeta e Guillermo Varela (Uruguai), Arturo Vidal e Erick Pulgar (Chile).

Já Vojvoda terá apenas uma baixa. O time não vai poder contar com o atacante Robson. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude e está suspenso do duelo com o time carioca. No primeiro turno, o Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. Robson e Hércules marcaram os tentos da vitória.

