Vojvoda lamenta empate do Fortaleza com Juventude na Série A: ‘não fizemos uma boa partida’

O Fortaleza empatou com o Juventude em 1 a 1, neste domingo (18), pela Série A. Contra o lanterna, o Leão abriu o placar, mas não sustentou a pressão e sofreu a igualdade no 2º tempo. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda reconheceu a má atuação no estádio Alfredo Jaconi/RS.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Não fizemos uma boa partida. O adversário teve muita competitividade. O 1º tempo, acho que foi mais igualado. No 2º tempo, o adversário buscou o empate e encontrou, mereceu. Não tivemos tranquilidade e posse para criar e atacar os espaços do Juventude. O Juventude teve muitos escanteios. Não fizemos uma partida como nós pretendíamos”

Com o resultado, o Leão ampliou o jejum sem vitórias no Brasileirão para três jogos: nas rodadas anteriores, perdeu para Botafogo e Fluminense. Vojvoda iniciou o jogo no esquema 4-3-3 e revelou a mudança para o 4-4-2 com a entrada de Lucas Lima, sem resultado em desempenho no jogo.

"Com o Lucas Lima passamos a usar o 4-4-2. Pretendemos uma melhor posse de bola, já que no 2º tempo, a posse era do adversário, e distribuir em um jogo associado. Depois entrou Ronald para evitar o lado esquerdo do adversário, que estavam chegando por aí, e o Sasha estava com amarelo. Não conseguimos fazer o que pretendíamos", afirmou o técnico.

Na tabela de classificação, o Fortaleza fica na 14ª posição, com 31 pontos. O próximo compromisso é contra o Flamengo, no dia 28 de setembro, na quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão, pela 28ª rodada.