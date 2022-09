Torcida do Flamengo esgota ingressos da Inferior Norte do Castelão para jogo com Fortaleza

A torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o setor Inferior Norte da Arena Castelão para o confronto contra o Fortaleza no dia 28 de setembro, quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As vendas iniciaram nesta quinta-feira (15) por questões de segurança.

Para a partida, o Fortaleza liberou os setores Inferior Norte e Superior Norte. A comercialização de bilhetes para o anel superior da Arena Castelão segue acontecendo nas lojas físicas da Leão 1918: Pici, Conceito, RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Via Sul. O site da Bilheteria Virtual também segue com as vendas on-line.

Os ingressos estão sendo comercializados com valores de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

Onde comprar ingresso para o jogo?

Bilheteria Virtual

Leão 1918 Pici

Leão 1918 Conceito,

Leão 1918 RioMar Papicu,

Leão 1918 RioMar Kennedy

Leão 1918 Via Sul.

Qual o valor do ingresso para a torcida do Flamengo?

O único setor disponível no momento é o Superior Norte, com valores de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

Ficha técnica de Fortaleza x Flamengo

Competição : Série A do Brasileiro de 2022 | 28ª rodada.

: Série A do Brasileiro de 2022 | 28ª rodada. Data : 28 de setembro, quarta-feira.

: 28 de setembro, quarta-feira. Horário : 19h.

: 19h. Estádio : Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

: Arena Castelão, em Fortaleza/CE. Transmissão: ao vivo na TV Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e em tempo real no Diário do Nordeste.

