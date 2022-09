Fortaleza x Flamengo tem venda de ingresso da torcida visitante antecipada; veja valores e detalhes

O Fortaleza anunciou que a venda de ingresso para a torcida visitante do Flamengo, em jogo na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro, no próximo dia 28 de setembro, quarta, às 19h, será antecipada. Por questões de segurança, o clube comunicou que a comercialização tem início na quinta-feira (15).

Os setores destinados para a torcida visitante serão Superior Norte e Inferior Norte, com os valores de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). As vendas serão realizadas em cinco lojas da Leão 1918, além de online: Pici, Conceito, RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Via Sul. Confira os endereços aqui.

A expectativa é de casa cheia. O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No 1º turno, no Maracanã, o Leão venceu o rival carioca por 2 a 1, no que foi a primeira vitória na competição.

Na classificação, o Fortaleza é o 15º, com 30 pontos, e o Flamengo surge em 3º, com 45. Antes de se enfrentarem, as equipes atuam pelo Brasileirão contra Fluminense e Juventude, respectivamente.

27ª rodada da Série A de 2022

18.09 - Flamengo x Fluminense | 16h, no Maracanã/RJ

18.09 - Juventude x Fortaleza | 18h, no Alfredo Jaconi/RS

28ª rodada da Série A de 2022

28.09 - Fortaleza x Flamengo | 19h, na Arena Castelão

