Convocações para seleções podem ajudar Fortaleza contra o Flamengo na Série A; entenda

O Fortaleza volta a campo apenas na próxima quarta-feira (28), pela Série A. O clube terá nove dias de preparação até encarar o Flamengo, às 19h, na Arena Castelão. A pausa no Brasileirão é devido aos amistosos das seleções, e as convocações devem ajudar o time cearense no jogo da 1ª divisão.

Para os duelos internacionais, o time de Dorival Júnior cedeu seis jogadores para seleções sul-americanas: o lateral-direito Guillermo Varela e meia Arrascaeta (Uruguai); os volantes Erick Pulgar e Arturo Vidal (Chile); além do meia Éverton Ribeiro e do atacante Pedro (Brasil).

A Data Fifa é será entre 23 e 27 de setembro. Assim, os convocados podem ser acionados nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo na véspera da partida com o Fortaleza.

Amistosos de Brasil, Uruguai e Chile na Data Fifa

23.09 - Uruguai x Irã | às 13h.

23.09 - Brasil x Gana | às 15h30.

23.09 - Chile x Marrocos | às 16h.

27.09 - Uruguai x Canadá | às 13h.

27.09 - Chile x Catar | às 14h.

27.09 - Brasil x Tunísia | às 15h30.

Leia mais Jogada Amistosos da Seleção Brasileira e jogos de outros países na Data Fifa; veja confrontos e datas

Pela falta de descanso e as viagens no exterior, a expectativa é do sexteto ser desfalque na Arena Castelão. As baixas serão somadas ainda aos atacantes Marinho e Éverton Cebolinha, suspensos.

Sem força máxima

O Flamengo está nas finais da Libertadores (Athletico-PR) e da Copa do Brasil (Corinthians). Com o calendário curto e o excesso de jogos, a comissão técnica adotou a estratégia de dividir a equipe principal em dois grupos: o elenco de ‘Copas’ e um plantel alternativo, mais usado no Brasileirão.

Legenda: O técnico Dorival Júnior tem decisões pela frente com o Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Na última rodada da Série A, no entanto, o time principal foi acionado e perdeu para o Fluminense por 2 a 1. Como a distância para o líder Palmeiras aumentou para 11 pontos, a equipe rubro-negra está distante do título e irá focar mais nas demais decisões, em outubro, segundo apurou o ge.

Para enfrentar o Fortaleza, assim, a tendência é uma escalação com muitos reservas. Na Série A, o Flamengo está em 4º, com 45 pontos. O foco é seguir no G-4 para se garantir direto na Libertadores.