Flamengo não terá Diego Alves nem Gabigol contra o Fortaleza; veja desfalques e provável escalação

O Flamengo não terá importantes jogadores para o duelo contra o Fortaleza, às 19 horas deste sábado (26), na Arena Castelão. De última hora, o técnico Rogério Ceni sofreu mais uma baixa: o goleiro Diego Alves sentiu desconforto muscular na coxa direita e sequer seguiu viagem com a delegação rubro-negra.

Sem Diego Alves, o jovem Hugo Souza assumirá a titularidade para a partida, e César será opção no banco de reservas.

Além do goleiro, o time carioca já sabia que não poderia contar com o lateral-esquerdo Filipe Luís e nem com o atacante Gabigol, ambos suspensos. Sem muitos mistérios, Renê e Pedro serão os respectivos substitutos.

Por outro lado, o volante Willian Arão, que se recuperou de lesão e já treinava normalmente com os companheiros, voltou a ser relacionado e deverá iniciar jogando.

A provável escalação do Flamengo para o jogo é com Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão e Gerson; Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

A partida marcará o reencontro inédito de Rogério Ceni com o Fortaleza.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO FLAMENGO PARA ENFRENTAR O FORTALEZA,