Em fase diferente, Fortaleza reencontra Ceni após 45 dias; veja o que mudou para clube e treinador

O gramado da Arena Castelão vai protagonizar um reencontro neste sábado (26), às 19h, pela Série A do Brasileiro. O Fortaleza recebe o Flamengo, treinado por Rogério Ceni, em duelo de fases distintas entre o clube e o técnico.

Após a saída do ex-comandante, que vinha de três derrotas, o Leão conseguiu apenas uma vitória (contra Botafogo) em oito jogos, sendo um deles (derrota para o Bahia) com Marcone Montenegro no comando.

Já Ceni demonstra tranquilidade no banco rubro-negro. O começo oscilante no Rio de Janeiro foi superado e o Flamengo engrenou três vitórias consecutivas nos últimos compromissos, com média de três gols por partida.

O ex-goleiro já completou 10 jogos com o rubro-negro, com 56,6% de aproveitamento. Apesar da eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores, o Fla está no percalço do líder São Paulo no Brasileirão: cariocas somam 48 pontos, cinco atrás do tricolor paulista.

Legenda: O Flamengo pagou multa rescisória próxima de R$ 400 mil para contratar Ceni Foto: divulgação / Flamengo

Pressão

Apesar da sequência negativa, o Fortaleza possui dois pontos a mais (30) em comparação com a 26ª rodada da campanha de 2019, quando terminou em 9º, com 53. A cobrança por resultados continua pela torcida, principalmente com a derrota no Clássico-Rei, o que resultou em protesto na última terça-feira (22).

Felipe Alves, goleiro tricolor, minimizou a cobrança sobre o técnico Marcelo Chamusca depois das discussões presenciais com a torcida.

"A gente vai dar um jeito de reverter isso. Não está nada perdido, muito pelo contrário. Sabemos dessa oscilação numa competição difícil. Precisamos pontuar para voltar a confiança. É carga de responsabilidade nossa que deve ser bem distribuída. O Chamusca está fazendo o possível e o impossível para que a gente evolua. Ele é o menos culpado da história. Jamais vamos jogar a toalha", explicou.

Legenda: Chamusca está pressionado no cargo de técnico do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Tricolor necessita de 15 pontos nos 12 duelos restantes para atingir os 45 pontos “mágicos” que historicamente garantem a permanência na elite nacional. Conquistar pelo menos um deles contra Rogério Ceni, que conquistou a antipatia de parcela da torcida com sua saída, seria uma boa forma de começar uma reação semelhante à da temporada passada, quando também registrou quatro jogos sem vencer.

Na coletiva pós-Clássico, Chamusca também tentou diminuir a pressão em cima da comissão e dos atletas. "Não pode fazer terra arrasada, deixar de confiar nos jogadores e achar que tá tudo errado, sair mudando tudo. Não é o momento para fazer isso. É tomar as decisões com calma e retomar para o próximo jogo", disse.

O Fortaleza encara em sequência: Flamengo, Sport, Internacional, Grêmio e Santos. Os três últimos também estão na briga pela Taça Libertadores.