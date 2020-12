Torcida do Fortaleza realiza protesto na sede do clube

Parte da torcida do Fortaleza realizou protesto na sede do clube, no Pici, nesta terça-feira (22). A maioria dos envolvidos na ação era membro de organizadas e se mostravam insatisfeitos com a campanha da equipe na Série A.

Durante o ato, houve princípio de confusão entre funcionários do clube e os integrantes da torcida, no momento em que os manifestantes tentavam entrar pelo portão principal da sede.

Ao entrarem na equipamento, os torcedores conversaram com os jogadores do elenco principal.

O time está em 14º colocado no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, dois de diferença da zona de rebaixamento. A próxima partida é contra o Flamengo, sábado (26), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 27ª rodada.