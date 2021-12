Flamengo acerta contratação de técnico Paulo Sousa, segundo jornal português

O Flamengo está próximo de anunciar o novo técnico para a temporada de 2022. Segundo o jornal Record, de Portugal, o clube carioca acertou neste domingo (26) a contratação do português Paulo Sousa, atual treinador da seleção da Polônia.

O comandante foi um dos nomes consultados pela gestão rubro-negra no exterior. Na lista, um dos favoritos era Jorge Jesus, o português que teve passagem muito vitoriosa pelo time no futebol brasileiro e, hoje, trabalha no Benfica-POR.

Com 51 anos, o Paulo Sousa acumula passagens por ligas nacionais de Israel, Inglaterra, Itália e Suíça. Na carreira também atuou nas categorias de base da seleção de Portugal. O profissional era sondado também pelo Internacional.

Busca pelo sucesso

Com uma das maiores folhas salariais do Brasil, em elenco repleto de estrelas, o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2021. Os resultados renderam a demissão de Renato Gaúcho. No entanto, em período recente, a equipe alterou os comandos em busca do mesmo sucesso de Jorge Jesus: a gestão também apostou em Rogério Ceni e Domènec Torrent.

No planejamento estratégico, a consulta por comandantes no exterior se tornou mais prioridade com o desempenho entre 2019 e 2020. Na época, com Jesus, o time carioca conquistou Libertadores (2019), Série A (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020), Taça Guanabara (2020) e Campeonato Carioca (2020) - tudo em menos de 13 meses.

