Ferroviário x São José-RS: veja onde assistir, horário, escalação e palpites para o jogo

O Ferroviário recebe o São José-RS, neste sábado (7) no Estádio Elzir Cabral, às 15h, em duelo válido pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em busca da terceira vitória consecutiva na competição, o Tubarão da Barra terá mais uma vez o apoio do torcedor coral jogando em casa. Na última rodada, o Ferroviário venceu o Botafogo-PB por 1 a 0. Com o resultado, o time subiu para a 10ª posição da tabela, com seis pontos.

Pré-jogo do Ferroviário; veja detalhes

O técnico Roberto Fonseca não tem nenhum desfalque por cartão amarelo para esta rodada. Dois jogadores seguem entregues ao departamento médico do clube: o volante Derley, com uma lesão no tendão de aquiles, e o meia-atacante Elias, com uma entorse no tornozelo.

O São José-RS enfrentou uma longa viagem para o duelo deste sábado. O time comandado por Paulo Henrique Marques empatou em 1 a 1 na última rodada diante do Brasil de Pelotas. A equipe ocupa a 12ª posição na classificação da Série C, com cinco pontos.

ONDE ASSISTIR

TV NSPORTS, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Fredson, Vitão, Emerson; Emerson Souza, Wagninho, Alemão; Maicon Assis, Dudu Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca.

São José-RS: Fábio Rampi; Marco, Bruno Jesus, Jadson, Fabiano; Marcelo, Lissandro, Sillas; Gabriel Lima, Maradona e Cristiano. Técnico: Paulo Henrique Marques.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x São José-RS

Data e hora: 07/5, às 15h

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE).