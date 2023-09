Ferroviário enfrenta problema com voo e retorno para Fortaleza é adiado; Veja nova data

O Ferroviário enfrentou problemas com o voo no retorno para Fortaleza na madrugada dessa sexta-feira (8). A equipe tenta voltar do Rio Grande do Sul após o empate contra o Caxias, válido pelo jogo de ida da semifinal da Série D. O clube Coral tinha o embarque marcado para às 4h30 (de Brasília), porém, ao chegar no aeroporto de Porto Alegre, a delegação não embarcou. No local o clube foi informado que a aeronave passaria por uma manutenção.

Com novo voo já definido, o Ferroviário embarca para Belo Horizonte às 11h40 (de Brasília) e fica na capital mineira até às 18h, hospedados em um hotel próximo ao aeroporto. A conexão final será para Recife com previsão de chegada em Fortaleza somente às 23h40.

Já o time gaúcho desembarca em Fortaleza na madrugada deste sábado (9). As equipes fazem o segundo e decisivo jogo no domingo (10), às 17h30 no estádio presidente Vargas.

Diante desse cenário, o elenco Coral teve seu planejamento afetado e o descanso dos jogadores será menor que o previsto inicialmente. Os treinos, inicialmente marcados para essa sexta, foram cancelados e a programação de sábado ainda será definida.

Invicto na Série D, Ferroviário briga por vaga na final da competição. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi possui 21 jogos, sendo 13 vitórias e oito empates. O Tubarão da Barra precisa apenas de uma vitória para avançar de fase.

*Sob a supervisão de Crisneive Silveira