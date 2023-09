Caxias, adversário do Ferroviário na semifinal da Série D, é o time do coração de Tite; confira

Próximo adversário do Ferroviário em busca do título da Série D, o Caxias recebeu um recado motivacional de um torcedor ilustre. Tite, ex-técnico da seleção brasileira de futebol, com passagem pelo clube em 2000, levando o título gaúcho como jogador e treinador, desejou sorte ao clube Grená, através de um vídeo, antes da partida contra a Portuguesa-RJ.

Tite disse Família toda reunida e torcendo junto, um abraço, felicidades

Tubarão da Barra

O Ferroviário entra em campo nesta quinta-feira (7), no Estádio Centenário (Rio Grande do Sul), onde enfrenta a equipe do Caxias, pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo acontece às 15 horas, de Brasília. As duas equipes já estão com vaga garantida na Série C de 2024.

Legenda: Ciel foi o principal jogador da campanha coral, muito consistente desde o início Foto: KID JUNIOR

Na última partida, contra o Maranhão, além da classificação para a divisão de cima, o time coral chegou a marca de 50 jogos na atual temporada, vencendo 26 partidas, empatando outras 16 e perdendo apenas oito confrontos. Até aqui, foram 84 gols marcados e apenas 48 sofridos.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (10), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques