Ferroviário empata com o Treze no PV e perde 100% de aproveitamento como mandante na Série D

O Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Treze na noite deste sábado (28), no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), em partida válida pela décima rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão 2025, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez com que o Ferroviário perdesse os 100% de aproveitamento como mandante nesta edição da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe havia vencido todas as partidas em casa até então.

O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, pelo Ferroviário. Felipe Cruz recebeu passe e disparou pelo lado esquerdo de ataque, sendo derrubado na área. O atacante Ciel foi para a cobrança e conseguiu marcar o seu sexto gol em oito jogos da Série D.

O Treze melhorou após o gol sofrido e passou a pressionar o Ferroviário. No segundo tempo, teve uma cobrança de pênalti a seu favor, que foi convertido por Guilherme Lucena, deslocando o goleiro do Ferroviário no lance.

Com o resultado, o Ferroviário chegou aos 13 pontos após dez rodadas disputadas. A equipe está momentaneamente na quarta colocação do Grupo A3. Na próxima rodada, a equipe recebe o Souza, também no estádio Presidente Vargas.