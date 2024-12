Ferroviário anuncia português Tiago Zorro como novo técnico

Tiago Zorro é o novo técnico do Ferroviário para a próxima temporada. Aos 43 anos, o profissional tem 15 anos de experiência como treinador, com dois acessos e um título nacional com o Atlético Clube de Portugal. Ele assume o comando da equipe após a saída de Marcelo Vilar, que levou o time ao título da Taça Fares Lopes.

Ex-jogador profissional e formado em Educação Física, Tiago comandou o Atlético CP nas últimas três temporadas. O histórico time da capital lusitana foi campeão distrital de Lisboa, conquistou o título nacional do Campeonato de Portugal e subiu à Liga 3 em 2024, onde disputou o acesso à Segunda Liga. Além dele, chegam também dois auxiliares técnicos: Vitor Portela e José Quadros.

O Ferroviário inicia 2025 com a disputa do Campeonato Cearense. Além do time coral, estão na competição Iguatu, Barbalha, Ceará, Cariri, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Tirol e Maracanã. A Coruja enfrenta o Vovô na estreia, dia 18 de janeiro. A TV Verdes Mares transmite os jogos da competição. A equipe enfrenta o Horizonte na estreia, dia 19 de janeiro. A TV Verdes Mares transmite os jogos da competição.