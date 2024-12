Marcelo Vilar deixa comando técnico do Ferroviário; veja

Após assumir o Ferroviário pela quinta vez, o técnico Marcelo Vilar deixou o Tubarão da Barra. O comandante havia chegado à equipe coral em outubro para disputar a Taça Fares Lopes, torneio que acabou conquistando o troféu, além de garantir vaga na Copa do Brasil de 2025.

Marcelo chegou a marca de 123 jogos pelo Ferroviário, sendo o sexto treinador que mais dirigiu o clube em toda a sua história, ficando atrás de Babá, Lucídio Pontes, Vicente Trajano, Erandy Montenegro e Valdemar Caracas.

Dentre esses números, o técnico alcançou 65 vitórias, 23 empates e 35 derrotas em todas as suas passagens, além de acumular quatro títulos pela equipe: Fares Lopes (2018 e 2024), Brasileiro da Série D (2018) e a Taça dos Campeões Cearenses (2019).

Marcelo Vilar agora retorna ao Manauara/AM. O Tubarão da Barra conta com a reapresentação do elenco marcada para esta quarta-feira (11) e deve anunciar seu novo técnico juntamente com a comissão em breve.