Com o fim da Série A e Copa Fares Lopes, veja todos os classificados para a Copa do Brasil 2025

Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Fares Lopes, foram definidos todos os classificados para a Copa do Brasil de 2025. Serão 92 clubes, entre eles quatro times cearenses. O último a garantir vaga foi o Ferroviário, ao ser campeão da Copa Fares Lopes no fim de semana ao vencer o Floresta nos pênaltis em jogo no Presidente Vargas. Os outros representanes cearenses são: Ceará, Fortaleza e Maracanã.

O Fortaleza iniciará a competição apenas na 3ª Fase por ter se classificado para a Fase de Grupos da Libertadores 2025 com o 4º lugar na Série A. O Leão estaria na 3ª Fase pelo título da Copa do Nordeste, mas a vaga foi para o vice CRB após o time cearense ficar com a vaga via G4 da Série A.

Ceará, como campeão cearense, Maracanã, como 3º colocado, e Ferroviário, como campeão da Fares Lopes, iniciam o torneio na 1º Fase.

A competição deve começar no dia 19 de fevereiro e terminar no dia 9 de novembro.

Veja todos os participantes:

Acre

Independência (Campeonato Acreano)

Humaitá (vice-campeão)

Alagoas

CSE (campeão alagoano)

CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste)

ASA (vice-campeão alagoano)

CSA (seletiva alagoas)

Amapá

Trem (campeão amapaense)

Oratório (vice-campeonato amapaense)

Amazonas

Manaus (campeão amazonense)

Amazonas (vice-campeão amazonense)

Bahia

Bahia (8º colocado da Série A)

Vitória (campeão baiano)

Barcelona de Ilhéus (3º colocado do Estadual)

Jequié (4º colocado do Estadual)

Ceará

Fortaleza (4º lugar na Série A)

Ceará (campeão cearense)

Maracanã (3º no Cearense)

Ferroviário (campeão da Copa Fares)

Distrito Federal

Ceilândia (campeão Brasiliense)

Capital (vice-campeão Brasiliense)

Espírito Santo

Rio Branco-ES (Campeão Capixaba)

Rio Branco VN (Vice-campeão Capixaba)

Goiás

Atlético Goianiense (Campeão Goiano)

Vila Nova (Vice-campeão Goiano)

Aparecidense (3º lugar no campeonato Goiano)

Maranhão

Sampaio Corrêa (Campeão Maranhense)

Maranhão (vice-campeão Maranhense)

Mato Grosso

Cuiabá (Campeão Mato-Grossense)

União Rondonópolis (Vice-campeão Mato-Grossense)

Operário VG (Campeão da Copa FMF)

Mato Grosso do Sul

Operário-MS (Campeão Sul-Mato-Grossense)

Dourados (Vice-campeão Sul-Mato-Grossense)

Minas Gerais

Cruzeiro (9º colocado da Série A)

Atlético Mineiro (Campeão Mineiro)

América-MG (3º lugar no Campeonato Mineiro)

Tombense (4º lugar no Campeonato Mineiro)

Pouso Alegre (6º lugar no Campeonato Mineiro)

Athletic (Campeão do Troféu Inconfidência)

Pará

Paysandu (Campeão da Copa Verde)

Remo (Vice-campeão Paraense)

Tuna Luso (Campeão Copa Grão-Pará)

São Francisco (Vice-campeão Copa Grão-Pará)

Paraíba

Sousa (Campeão Paraibano)

Botafogo-PB (Vice-campeão Paraibano)

Paraná

Athletico Paranaense (Campeão Paranaense)

Maringá (Vice-Campeão Paranaense)

Coritiba (3º colocado no Campeonato Paranaense)

Operário Ferroviário (4º colocado do Campeonato Paranaense)

Cascavel (5º colocado no Campeonato Paranaense)

Pernambuco

Sport (Campeão Pernambucano)

Náutico (Vice-Campeão Pernambucano)

Retrô (3º colocado no Campeonato Pernambucano)

Piauí

Altos (Campeão Piauiense)

Parnahyba (Vice-campeão Piauiense)

Rio de Janeiro

Flamengo (Campeão Copa do Brasil)

Botafogo (Campeão da Libertadores)

Nova Iguaçu (Vice-campeão Carioca)

Vasco da Gama (3º colocado no Campeonato Carioca)

Fluminense (4º colocado do Campeonato Carioca)

Boavista (6º colocado do Campeonato Carioca)

Portuguesa-RJ (7º colocado do Campeonato Carioca)

Olaria (Vice-Campeão da Copa Rio)

Rio Grande do Norte

América de Natal (Campeão Potiguar)

Santa Cruz de Natal (Vice-Campeão Potiguar)

ABC (3º colocado no Campeonato Potiguar)

Rio Grande do Sul

Internacional (5º colocado da Série A)

Grêmio (Campeão Gaúcho)

Juventude (Vice-Campeão Gaúcho)

Caxias (4º colocado do Campeonato Gaúcho)

Guarany de Bagé (5º colocado do Campeonato Gaúcho)

São José-RS (Campeão da Copa FGF)

Rondônia

Porto Velho (Campeão Rondoniense)

Barcelona-RO (Vice-Campeão Rondoniense)

Roraima

GAS (Campeão Roraimense)

São Raimundo-RR (vice-campeão Roraimense)

Santa Catarina

Criciúma (Campeão Catarinense)

Brusque (Vice-Campeão Catarinense)

Concórdia (Campeão da Copa Santa Catarina)

São Paulo

Palmeiras (Vice-campeão da Série A)

São Paulo (6º colocado da Série A)

Corinthians (7º colocado da Série A)

Santos (Campeão da Série B)

Red Bull Bragantino (3º no Campeonato Paulista)

Novorizontino (4º no Campeonato Paulista)

Inter de Limeira (6º no Campeonato Paulista)

Ponte Preta (7º no Campeonato Paulista)

Portuguesa (8º no Campeonato Paulista)

Votuporanguense (Vice-Campeão da Copa Paulista)

Sergipe

Confiança (Campeão Sergipano)

Sergipe (Vice-Campeão Sergipano)

Tocantins

União-TO (Campeão Tocantinense)

Tocantinópolis (Vice-Campeão Tocantinense)