Floresta x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Ferroviário se enfrentam neste sábado (7), às 16 horas, pelo jogo de volta da Final da Taça Fares Lopes 2024. A partida vale o título da competição e uma vaga na Copa do Brasil 2025. A TV Diário transmitirá a partida.

Como chegam as equipes

No jogo de ida, na última quarta-feira (4), o Floresta venceu por 2 a 0 no Presidente Vargas. Assim, o Verdão pode até perder por um gol de diferença que será campeão.

Ao Ferroviário, só uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por 3 gols para ser campeão no tempo normal.

Com a derrota no jogo de ida, o Ferroviário precisará reverter a vantagem do adversário. O técnico Marcelo Vilar admitiu que o resultado não era esperado, mas que a equipe buscará o título na superação.

Legenda: Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário, acredita no potencial da sua equipe para reverter o placar e ser campeão Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Para ele, a equipe perdeu muitas chances de gols mas acredita no potencial do time.

"Não era o que a gente esperava até pelo que o time rendeu em campo. Acredito que o Floresta usou uma forma de jogar reativa, se defendeu bem, contou com a nossa incompetência. A gente não poderia ter falhado. Fomos nós. Agora temos mais um jogo, terminou apenas o primeiro tempo da decisão. Ficou mais difícil, mas nós acreditamos no nosso potencial para buscar o resultado na segunda partida", disse o técnico coral.

A tendência é que Vilar modifique a equipe para o jogo final, ainda que aguarde as situações do atacante Kiuan, que está se recuperando de uma lesão no músculo adutor, e o volante Ramires, com trauma no quadril.

Já Raimundinho, técnico do Verdão, em vantagem após a vitória na ida, espera um jogo ainda mais difícil na volta.

"O confronto é extremamente difícil. Fizemos um bom jogo, dentro da nossa perspectiva, a gente sabe que o adversário é um time grande do nosso futebol, mas vamos sim buscar este objetivo que é o título. Sabemos dessa vantagem, mas não vamos sentar em cima do resultado que conseguimos".

Ele afirmou que ainda tem dúvidas na escalação, mas será uma equipe com a mesma determinação do jogo de ida.

"Temos uma dúvida ou outra ali para time que joga, mas está tudo mundo focado, descansado", completou.



Prováveis Escalações

Floresta

Wilderk, Rafael Luiz, Léo, Wesley, Ícaro, Rafael Furlan, Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes, Bruno Mota, Andrew e Diogo Mourão

Ferroviario

Carlão, Guilherme, João Cubas, Iverton, Fernando Ceará, Guilherme Escuro, Wilker, Rikelmy, Roney, Davi Torres e Ciel

Ficha Técnica

Competição: Taça Fares Lopes 2024

Fase: Jogo de volta da Final

Data e Horário: 7 de dezembro de 2024 - 16h

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza

Árbitro: Léo Simão

Assistente 1: RENAN AGUIAR da Costa

Assistente 2: ALDEN CRISTHIAN P. de Barros