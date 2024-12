Sport quer tirar Zé Welison do Fortaleza e faz contato pelo meio-campista

O meio-campista Zé Welison, jogador do Fortaleza, está na mira do Sport para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que a equipe pernambucana iniciou conversas para tentar viabilizar a contratação do jogador de 29 anos.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, Zé Welison está entre os jogadores do atual elenco do Tricolor do Pici que o Fortaleza aceitaria negociar no caso de receber uma proposta que seja vantajosa para a equipe.

Legenda: Zé Welison em final da Sul-Americana com o Fortaleza contra a LDU Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Zé Welison tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada 2026. Portanto, para sair em definitivo do Leão antes desta data, o clube cearense teria que receber alguma forma de compensação financeira pela negociação.

O meio-campista de 29 anos chegou ao Pici na temporada 2022 e já soma 146 partidas com a camisa tricolor. Zé perdeu espaço no time titular no Fortaleza ao longo da temporada 2024, mas ainda assim somou 48 jogos no ano.